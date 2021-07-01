01 Temmuz 2021, Perşembe
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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı
Rusya'nın Karadeniz'deki agresif tutumu Ukrayna'yı kendini savunmak için yeni yollar aramaya itti. Alanında dünyanın en iyisi olan Türk SİHA'ları, Ukrayna tarafından kısa süre içinde temin edildi. Rusya'nın baskıları karşısında SİHA'ları havalandıran Ukrayna, Kırım'da gövde gösterisi yaptı.
Giriş Tarihi: 01.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 14:47
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