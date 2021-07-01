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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Rusya'nın Karadeniz'deki agresif tutumu Ukrayna'yı kendini savunmak için yeni yollar aramaya itti. Alanında dünyanın en iyisi olan Türk SİHA'ları, Ukrayna tarafından kısa süre içinde temin edildi. Rusya'nın baskıları karşısında SİHA'ları havalandıran Ukrayna, Kırım'da gövde gösterisi yaptı.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 14:47
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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Rusya'nın ABD ve İngiltere ile yaşadığı Karadeniz'deki gerginlikte Ukrayna cephesinden yeni bir hamle geldi. Karadeniz'de Rusya tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'den SİHA alan Ukrayna, gövde gösterisi yaptı.

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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Karadeniz'de sular durulmuyor. ABD stratejik savaş uçağı ve İngiliz savaş gemisiyle yaşanan tansiyonun ardından bölgedeki gerilim azalmak yerine artıyor.

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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada Karadeniz'e giren İtalyan "Virginio Fasan" adlı fırkateynin izlemeye alındığını duyurdu.

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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İtalyan donanmasına ait fırkateynin bugün Karadeniz'e girdiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasının, Virginio Fasan fırkateyni tarafından yapılacak manevraları izlemeye aldığı ifade edildi.

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Kırım'da Türk SİHA'larıyla Rusya'ya gözdağı! SİHA'lar havalandı

UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU
Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi.