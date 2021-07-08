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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı

Dünyanın dışa en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse kıtlık yaşayacak duruma geldi. Ülkede şimdiye kadar vaka sayısı açıklanmamasına rağmen virüsle birlikte iyice kapanan Kuzey Kore yaklaşık 1.5 yıldır daha sıkı kurallarla yönetiliyor. Ülkenin lideri Kim Jong Un ise, Rusya'nın o teklifini birkez daha reddetti ve bu zamana kadar hiç söylenmemiş önemli bir bilgiyi de paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:35
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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı
18 ayını dolduran koronavirüs salgınında şimdiye kadar tek bir vaka bile açıklamayan Kuzey Kore, yaşanan tarihi krizin ortasında bir kez daha Rusya'ya ret yanıtı verdi.
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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı
Ülkesinde neredeyse bir buçuk yıldır karantina uygulayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Haziran ayındaki İşçi Partisi toplantısında gıda sıkıntısı olduğunu ilk kez kabul etti.
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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı
Haziran ayının sonuna gelindiğinde ise Kim birçok üst düzey yöneticisini pandemi önlemlerini yeterince uygulamadıkları gerekçesiyle kovdu, "Yetkililer büyük bir kazaya yol açtı" dedi.
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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı
Sert kapanma tedbirlerinin aşırı açlığa yol açtığı Kuzey Kore'nin çılgın lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsü günlerce konuşulurken, resmi televizyon akıllara zarar haberler yayınladı.
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Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı
Resmi televizyona konuşan Kuzey Koreliler, liderleri Kim'in zayıflaması nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Kim, yine geçen ay halkından gelmiş geçmiş en kötü sonuca hazırlanmalarını istedi.