Kim Jong Un Rusya'nın teklifini kabul etmedi! Ülke tarihine geçen olay! O bilgiyi ilk kez açıkladı

Dünyanın dışa en kapalı ülkesi olarak bilinen Kuzey Kore, koronavirüs pandemisi nedeniyle neredeyse kıtlık yaşayacak duruma geldi. Ülkede şimdiye kadar vaka sayısı açıklanmamasına rağmen virüsle birlikte iyice kapanan Kuzey Kore yaklaşık 1.5 yıldır daha sıkı kurallarla yönetiliyor. Ülkenin lideri Kim Jong Un ise, Rusya'nın o teklifini birkez daha reddetti ve bu zamana kadar hiç söylenmemiş önemli bir bilgiyi de paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.07.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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