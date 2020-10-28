Japon devi All Nippon Airways batma noktasına geldi! 4,9 milyar dolarlık zarar...

Japon devi All Nippon Airways, koronavirüs sürecinde iktisadi açıdan büyük darbe yedi. Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ANA, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.