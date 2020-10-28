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28 Ekim 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Japon devi All Nippon Airways batma noktasına geldi! 4,9 milyar dolarlık zarar... Japon devi All Nippon Airways batma noktasına geldi! 4,9 milyar dolarlık zarar...
Japon devi All Nippon Airways, koronavirüs sürecinde iktisadi açıdan büyük darbe yedi. Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor. Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ANA, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2020 05:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 05:42
Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) martta sona erecek 2020 mali yılında 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ANA'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarında düşen hava yolu seyahat talebi sebebiyle firma, mevcut mali yılda zarar beklediğini açıkladı.
GELİRLER 6 AYDA YÜZDE 72 AZALDI Açıklanan verilere göre, mart-eylül arası 6 aylık dönemde toplam gelirleri yüzde 72 azalan ANA, 188 milyar yen (1,79 milyar dolar) net zarar kaydetti.
Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ANA, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.
Bu kapsamda ANA, Mart 2021'de sona erecek 2020 mali yılı satışlarında yüzde 62'den fazla düşüş ve toplamda 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) rekor düzeyde net zarar bekliyor.