16 Kasım 2023, Perşembe
İsrail’den Gazze’de "Gush Katif" planı
İsrailliler, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank ve on binlerce asker gönderdi. Ordunun Gazze'ye girmesiyle İsrail basını ve sosyal medyada, Gazze'nin daha önce işgal edildiği yıllarda yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi kullanılmaya başlandı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 17:01
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