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İsrail’den Gazze’de "Gush Katif" planı

İsrailliler, ordunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı ve ikinci ayına giren saldırılarda, bölgede yeniden Yahudi yerleşim birimlerini inşa etme planlarını dillendiriyor. İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yüzlerce tank ve on binlerce asker gönderdi. Ordunun Gazze'ye girmesiyle İsrail basını ve sosyal medyada, Gazze'nin daha önce işgal edildiği yıllarda yerleşim bölgelerine verilen "Gush Katif" ifadesi kullanılmaya başlandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.11.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 17:01
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İsrail’den Gazze’de Gush Katif planı

SON DAKİKA | İsrail'in 2005 yılında sona eren işgal yıllarında Gazze Şeridi'nin güneyinden orta kesimlerine kadar uzanan "Gush Katif" bölgesi, uluslararası hukuka aykırı inşa edilen 21 yerleşim yerinden oluşuyordu.

İsrail, tek taraflı bir kararla Gazze Şeridi'nden çekildiği Ağustos 2005'te Gush Katif bölgesindeki yerleşim yerlerinde oturan yaklaşık 8 bin 600 Yahudiyi başka bölgelere tahliye etmişti.

İsrail ordusunun, 41 gün önce başlattığı savaş kapsamında ise abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giren askerler, ulaştıkları bölgelerde İsrail bayraklarını diktikleri fotoğraflar paylaşıyor.

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İsrail’den Gazze’de Gush Katif planı

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililer de "yaşasın İsrail halkı" etiketiyle askerlerin söz konusu fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Ben-Gvir, 11 Kasım Cumartesi günü İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, "Şimdi Gazze Şeridi'ni işgal etme çağrısı yapıyorum." demişti.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise aşırı sağcı Likud Parisi'nden Eğitim Bakanı Yoav Kisch, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilebileceğine işaret etti.

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İsrail’den Gazze’de Gush Katif planı

İsrail Meclisi'ndeki bazı üyelerin Gazze'de Yahudi yerleşim birimlerini yeniden inşa etme yönündeki taleplerine katıldığını ima eden Kisch, "Tabii ki de Gazze Şeridi'nde yerleşim birimlerinin yeniden imarı mümkündür." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den beri saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşim planları, ordu mensupları dahil birçok kesim tarafından dillendiriliyor.

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İsrail’den Gazze’de Gush Katif planı

GAZZE'DE YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMASI SÖYLENTİLERİ

İsrail merkezli Haaretz gazetesi için analiz yazan askeri uzman Amos Harel, 13 Kasım'daki analizinde, Gazze'den gelen görüntülerde askerlerin ve komutanların, Gazze Şeridi'nde 2005'ten önce var olan bir Yahudi yerleşim biriminin yeniden kurulmasıyla övünen açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Gush Katif isimli bu yerleşim birimiyle ilgili ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ne de Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin işleri yoluna koyabildiğini belirten Harel, "nihayetinde Netanyahu'nun söz konusu yerleşim birimini yeniden kurma gibi bir niyetinin olmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldığını" ifade etti.

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İsrail’den Gazze’de Gush Katif planı

Harel, Netanyahu'nun bir basın toplantısında Gush Katif'i yeniden kurmanın "gerçekçi bir hedef olmadığı" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, Netanyahu'nun "Gazze'den İsrail'e yönelik bir tehdit kalmaması için silahsızlandırılması ve tam bir güvenlik kontrolünün sağlanması gerektiği" söylemlerini aktardı.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın da Netanyahu ile aynı basın toplantısında konuştuğunu kaydeden Harel, Gantz'ın "Gazze Şeridi ve çevresinin kontrolüne ilişkin tüm gözlemlerimiz yalnızca güvenlik nedeniyle yapılmalıdır, yaptığımız şey de budur." dediğini hatırlattı.

Harel, Gazze'ye giden ve geri dönen bazı İsrail askerlerinin yerleşim yerleri hakkında konuşmasının İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'ye basın toplantılarında da sorulduğunu hatırlattı.