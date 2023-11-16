İsrail’den Gazze’de "Gush Katif" planı

Harel, Netanyahu'nun bir basın toplantısında Gush Katif'i yeniden kurmanın "gerçekçi bir hedef olmadığı" yönündeki açıklamasını hatırlatarak, Netanyahu'nun "Gazze'den İsrail'e yönelik bir tehdit kalmaması için silahsızlandırılması ve tam bir güvenlik kontrolünün sağlanması gerektiği" söylemlerini aktardı.

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz'ın da Netanyahu ile aynı basın toplantısında konuştuğunu kaydeden Harel, Gantz'ın "Gazze Şeridi ve çevresinin kontrolüne ilişkin tüm gözlemlerimiz yalnızca güvenlik nedeniyle yapılmalıdır, yaptığımız şey de budur." dediğini hatırlattı.

Harel, Gazze'ye giden ve geri dönen bazı İsrail askerlerinin yerleşim yerleri hakkında konuşmasının İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'ye basın toplantılarında da sorulduğunu hatırlattı.