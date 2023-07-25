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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

İsrail'de Netanyahu hükümetinin büyük tepki çeken yargı düzenlemesini ardından ülkede çıkan karmaşa giderek büyüyor. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle başlayan protestolarda şiddet artarken silahlı çatışmalar da meydana geldi. Eski İsrail Başbakanı Olmert, iç savaş uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:46
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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesinde kritik yasayı Meclis'ten geçirmesiyle ülke genelinde çıkan olaylarda güneyde karşıt görüşlü gruplar karşı karşıya geldi, havaya ateş açıldı.

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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bir yerleşim yeri yakınında bölge sakinleri arasında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt gruplar arasında olay çıktı ve yerleşim yeri yerleşim yerinin güvenlik görevlisi silahını havaya ateş etti. Polisin olay yerine geldiği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.

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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

ON BİNLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

İsrail basınındaki habere göre, yargı düzenlemesine karşı çıkan bir grup göstericinin bölgedeki yolu kapattığı belirtildi.

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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

İsrail Meclisinin, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak tartışmalı yasa tasarısını onaylamasının ardından ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri ve protestolar devam ediyor.

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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

Hükümetin yargı düzenlemesi karşıtı gösterilerinin odak noktası haline gelen başkent Tel Aviv'in Kaplan Caddesi önünde on binler toplandı.