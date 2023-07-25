İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde bir yerleşim yeri yakınında bölge sakinleri arasında yargı düzenlemesi destekçisi ve karşıt gruplar arasında olay çıktı ve yerleşim yeri yerleşim yerinin güvenlik görevlisi silahını havaya ateş etti. Polisin olay yerine geldiği ve 7 kişiyi gözaltına aldığı paylaşıldı.