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İsrail’de iç savaş alarmı! Silahlar ateşlendi, halk sokaklara döküldü
İsrail'de Netanyahu hükümetinin büyük tepki çeken yargı düzenlemesini ardından ülkede çıkan karmaşa giderek büyüyor. Yasanın Meclis'ten geçmesiyle başlayan protestolarda şiddet artarken silahlı çatışmalar da meydana geldi. Eski İsrail Başbakanı Olmert, iç savaş uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:46Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:46