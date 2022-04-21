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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yaptığı işkencelerin ardından devreye fanatik Yahudiler girdi. Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskınların 5. gününde de Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:02
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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

İsrail polisi ve fanatik Yahudi yerleşimciler, bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimciler, sabah namazında sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

İsrail polisi, tekbir getirerek baskına tepki göstermek isteyen cemaate havai fişek ve ses bombalarıyla müdahale etti.

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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

İsrail güçlerinin yoğun ses bombalarıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunu boşalttığı sırada bazı polislerin ise Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilerin fotoğraflarını çektiği görüldü.

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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

Polisin söz konusu müdahalesinin ardından fanatik Yahudiler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya girdi.

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İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele

Bu arada İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gençlerin Mescid-i Aksa'nın içinden polise havai fişek ve taşlar attığı öne sürüldü.