21 Nisan 2022, Perşembe
İsrail polisi ve fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya saldırıyor! Filistinlilerden büyük mücadele
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yaptığı işkencelerin ardından devreye fanatik Yahudiler girdi. Yahudiler, İsrail polisinin koruması altında Müslümanların mübarek ayı Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskınların 5. gününde de Mescid-i Aksa'daki müdahale sırasında 7 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 10:02
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