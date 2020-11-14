Herkesi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Dünyanın en ilginç yapıları arasında yer alan Mısır piramitleriyle ilgili gerçeği herkes merak ediyor. Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek.