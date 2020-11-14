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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Herkesi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında... Herkesi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...
Dünyanın en ilginç yapıları arasında yer alan Mısır piramitleriyle ilgili gerçeği herkes merak ediyor. Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 06:53
Mısır Piramitleri'nin ardında yatan büyük gizem ortaya çıktı. Dünyaca ünlü Mısır Piramitleri günümüzde halen gizemini korumaktadır. İşte herkesi şaşırtacak ilginç bilgiler.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.
Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.
Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?
O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.