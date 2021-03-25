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25 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hepsi Yunanistan'da buluştu! ABD ve Fransız jetleri aynı anda... Hepsi Yunanistan'da buluştu! ABD ve Fransız jetleri aynı anda... Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlayan ayaklanmayı Bağımsızlık Günü olarak kutlayan Yunanistan'a ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan mesaj yağdı, Biden ve Macron'un videoları yayınlandı. Atina'daki törenlerde uçan jetler arasında Fransız ve ABD savaş uçakları da vardı. Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 14:31
Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlayan ayaklanmayı Bağımsızlık Günü olarak kutlayan Yunanistan, bugün savaştaki müttefiklerini başkent Atina'daki törenlerde ağırlıyor.
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Birleşik Krallık Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 200. yıl törenleri için bir gün önceden Yunanistan'a geldi.
Başkent Atina'da hazırlıklar sabah gün ağarırken başladı, Yunan bayrağı giydirilmiş zırhlı araçların fotoğraflarını Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı dünyaya servis etti.
Ardından Lycabettus Tepesi'nden top atışı yapıldı, Acropolis'te Yunan bayrağının göndere çekilmesinde ise Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis de hazır bulundu.
Uluslararası konukların Meçhul Asker anıtına çelenk koymasıyla başlayan ana törende, yerel medya Prens Charles'ın anıtta gözyaşlarını tutamadığını gösteren video kaydını yayınladı.