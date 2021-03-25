Hepsi Yunanistan'da buluştu! ABD ve Fransız jetleri aynı anda...

Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlayan ayaklanmayı Bağımsızlık Günü olarak kutlayan Yunanistan'a ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan mesaj yağdı, Biden ve Macron'un videoları yayınlandı. Atina'daki törenlerde uçan jetler arasında Fransız ve ABD savaş uçakları da vardı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 14:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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