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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası yaşanan lav akıntısı havadan görüntülendi. Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.

Giriş Tarihi: 30.11.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 00:59
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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda dün 38 yıl sonra patlama yaşanmış ve lav akıntısı başlamıştı.

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

Mauna Loa'daki lav akıntısı tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters tarafından havadan görüntülendi.

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

Hawaii Yanardağ Gözlemevi (HVO) yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, patlamanın bir dizi şiddetli depremin ardından gerçekleştiğini ifade ederek, 3 ayrı yarıktan çıkan lavların hala yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu söyledi.

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

Patlama sırasında yanardağdan 30 ila 60 metre yüksekliğe fırlayarak çıkan lavların şimdilik kontrol altında olduğu bildirilse de yetkililer, lav akışının hızla değişebileceğine dikkat çekerek, bölge sakinlerinin tahliye için hazırlıklı olmalarını istedi.

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Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi

Havaii Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Libby Char, yanardağdan çıkan kükürt dioksit ve benzeri zehirli gazlar ile küle rağmen adadaki hava kalitesinin iyi olduğunu ve sürekli kontrolün yapıldığını belirtti. Yetkililer, havaya yayılan gaz ve küller nedeniyle ayrıca havacılık tehdit seviyesinin sarıdan kırmızıya yükseltildiğini bildirdi.