30 Kasım 2022, Çarşamba
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı cehennem gibi! Havadan görüntülendi
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası yaşanan lav akıntısı havadan görüntülendi. Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 00:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 00:59
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