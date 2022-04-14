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Filipinler'deki Megi Kasırgası'ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldi. En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Gazetecilerin kadrajlarından yansıyan görüntüler dünya basınında geniş yer buldu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:57
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Filipinler’deki Megi Kasırgası’ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Filipinler'de son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi. Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinin Belediye Başkanı Jose Carlos Cari, afetten en fazla etkilenen bölgedeki 10 kasabada 47 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Filipinler’deki Megi Kasırgası’ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Cari, eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin kullanılmaz hale geldiğini ve 12 kişinin de kayıp olduğunu kaydetti.

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Filipinler’deki Megi Kasırgası’ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Bölgenin insansız hava araçlarıyla denetlendiğini vurgulayan Cari, aşırı yağışlar nedeniyle bir süre durdurulan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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Filipinler’deki Megi Kasırgası’ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Filipinler ulusal afet ajansı, afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 193 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

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Filipinler’deki Megi Kasırgası’ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.