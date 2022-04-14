HaberlerGaleriFilipinler'deki Megi Kasırgası'ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Filipinler'deki Megi Kasırgası'ndan korkutan kareler! Dünya bu görüntüleri konuşuyor
Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldi. En az 100 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Gazetecilerin kadrajlarından yansıyan görüntüler dünya basınında geniş yer buldu.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 08:55Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 08:57