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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

İşgal ettiği Azerbaycan topraklarını kaybeden Ermenistan ne yapacağını şaşırdı. Tarihe geçen imzanın ardından rahat durmayan Ermenistan'da halk bir kez daha ayaklandı. Kayıp askerlerin aileleri yol keserek hesap sordu. Bir morgtan yansıyan askerlerin cansız bedenlerinin görüntüleri infial oluşturdu.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 13:04
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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

Dağlık Karabağ'da Ermenistan askerlerinin sınırı geçmeyi denemeleri tansiyonu yükseltti, türbülanstan çıkamayan Erivan yönetimi ise skandal görüntüler için asker yakınlarından özür diledi.

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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

Mayıs ayı sonunda Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan topraklarına giren bazı Ermenistan askerleri yakalanıp kelepçelendi, birkaç gün sonra bu kez daha kalabalık bir grubun 400 metre ihlal gerçekleştirdiği açıklandı.

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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 1 Haziran akşamı yaklaşık 40 Ermeni askerin Kelbecer ilçesine bağlı Armudlu köyü istikametinde ilerlediğini duyurup coğrafi koordinatlarını paylaştı.

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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

Bakü yönetimi, 'provokasyon' olarak nitelediği adımın askerlerin geri çekilmesiyle çözüldüğünü ve Kelbecer çevresinde silah kullanılmadığını da aktardı. Ermenistan ise, söz konusu gelişmeyi 'yanlış bilgi' olarak tanımladı.

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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular

ERİVAN'DA GÖSTERİ YAPTILAR

Askerlerinin Azerbaycan topraklarına geçmediğini savunan Erivan yönetimi, gerginliği Bakü'nün bilerek artırdığını ileri sürdü. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, Ermenistan'dan yeni bir özür açıklaması geldi.