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Ermenistan askerlerinin cansız bedenleri halkı öfkelendirdi! Yol kesip hesap sordular
İşgal ettiği Azerbaycan topraklarını kaybeden Ermenistan ne yapacağını şaşırdı. Tarihe geçen imzanın ardından rahat durmayan Ermenistan'da halk bir kez daha ayaklandı. Kayıp askerlerin aileleri yol keserek hesap sordu. Bir morgtan yansıyan askerlerin cansız bedenlerinin görüntüleri infial oluşturdu.
Giriş Tarihi: 04.06.2021 13:02Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 13:04