Emmanuel Macron'u dehşete düşüren corona virüs raporu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunulan koronavirüs raporuna göre, ülkede virüs kaynaklı 300 bin ile 500 bin arasında ölümlü vaka öngörülüyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 08:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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