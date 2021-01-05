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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti Evine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı. İşte dehşete düşüren o anlar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:32
Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.
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Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti.
Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.
Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.
Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü.