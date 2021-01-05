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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Evine girdiğinde hayatının şokunu yaşadı! Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evinin çatısından giren 3.5 metrelik piton, uzmanın uzun uğraşları sonucu yakalandı. İşte dehşete düşüren o anlar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 17:32
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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Tayland'da Naruenat Ketvangkoung adlı kişi, evine giren 3.5 metrelik dev piton korkuya neden oldu.

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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Yerel medya,olayın başkent Bankok'ta meydana geldiğini belirtti.

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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Evin sahibi Naruenat Ketvangkoung, dışarıdan eve döndüğünde mutfak tavanının çöktüğünü ve büyük bir parçanın yere düştüğünü görünce hayret ettiğini söyledi.

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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Ketvangkoung, mutfak ile yemek odasına giren 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanıyla karşılaştı.

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Duvardaki dev canavar... Çığlıklar bütün sokağı inletti

Olaya ilişkin videoda, yılanın evin pek çok bölgesini dağıttığı ve tavanda hasar bıraktığı görüldü.