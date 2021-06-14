Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO zirvesi için karargaha geldi. Başkan Erdoğan'ın aracından indiği anlar dünya basını tarafından dikkatle takip edildi. Başkan Erdoğan, NATO'daki ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapıyor.