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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihi NATO zirvesi için karargaha geldi. Başkan Erdoğan'ın aracından indiği anlar dünya basını tarafından dikkatle takip edildi. Başkan Erdoğan, NATO'daki ilk görüşmesini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapıyor.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:20
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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahna giriş yaptı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının gelmesiyle NATO karargahı önünde haretli dakikalar yaşandı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

Başkan Erdoğan'ın yanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

MACRON GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

NATO zirvesi için karargaha giriş yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

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Dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan NATO karargahına geldi! Liderler böyle karşılandı

İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşiyor.