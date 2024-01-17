18 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü, 2019'dan bu yana dünya genelinde kamuoyu bilincini artırmayı ve hava kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen anlamlı bir inisiyatiftir. Hava kirliliği, her yıl milyonlarca insanın hayatına mal olan ciddi bir küresel sorundur. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 99'u, sağlıklı hava standartlarının altında yaşamakta ve bu durum insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024 23:11
  • 1
  • 7
Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Hava kirliliğinin bu alarm verici seviyeleri, solunum yolu hastalıkları, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve diğer sağlık sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Peki dünyanın en kirli ve temiz havaya sahip ülkeleri hangileri? Türkiye hava kirliliğinde dünyada kaçıncı sırada yer alıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın En Kirli Hava Solumak Zorunda Kalan Ülkeleri

Dünya genelindeki hava kirliliği alarm verici seviyede! 2022 Dünya Hava Kirliliği Raporu, Çad, Irak, Pakistan, Bahreyn ve Bangladeş'in nefes almak için en zorlu ülkeler olduğunu ortaya koyuyor. Havası en temiz ülkeler ise Guam, Fransız Polinezyası ve Bermudalar!

  • 3
  • 7
Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya Genelindeki Hava Kirliliğinin Zirvesinde

Şehirler arasında hava kirliliği yarışında liderlik Tayland'ın Chiang Mai şehrine ait. Dünya genelindeki en yüksek hava kirliliği seviyesi burada tespit edilmiş durumda!

  • 4
  • 7
Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa'yı Sarsan Kirlilik

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan, kirliliğin hüküm sürdüğü ülkeler arasında zirvede. Hava kalitesi endişe verici bir seviyede!

  • 5
  • 7
Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

2022 Dünya Hava Kirliliği Raporu'na göre, Türkiye, dünya hava kirliliği sıralamasında 45'inci sırada bulunuyor.