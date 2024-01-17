Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Mavi Bir Gökyüzü için Temiz Hava Günü, 2019'dan bu yana dünya genelinde kamuoyu bilincini artırmayı ve hava kalitesini iyileştirmeyi hedefleyen anlamlı bir inisiyatiftir. Hava kirliliği, her yıl milyonlarca insanın hayatına mal olan ciddi bir küresel sorundur. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, dünya nüfusunun yüzde 99'u, sağlıklı hava standartlarının altında yaşamakta ve bu durum insan sağlığını tehlikeye atmaktadır.