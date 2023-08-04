Dünyanın en güçlü orduları listelendi! Türkiye 2023'te 2 sıra zirveye yükseldi! İşte Türk ordusunun gücü...

ABD merkezli Global Firepower şirketi, dünyanın en güçlü orduları sıralamasının 2023 versiyonunu açıkladı. Bu liste, ülkelerin askeri gücü, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi kritik özellikleri dikkate alarak yapılan bir değerlendirme sonucu oluşuyor. Türkiye'nin askeri güç düzleminde önemli bir başarıya imza attığı görülüyor; listede 2 ülkenin önüne geçerek yükseldiği belirlendi. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...