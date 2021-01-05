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05 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Donald Trump ve stajyerler arasında neler yaşandı? Dünya basını bunu konuşuyor Donald Trump ve stajyerler arasında neler yaşandı? Dünya basını bunu konuşuyor
Trump'ın stajyerlerle olan bağlantısı dünya basınını salladı. ABD'deki seçimlerde Biden'a kaybeden Trump'ın ortaya çıkan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşmüştü. Trump'ın Georgia eyaletindeki en üst düzey seçim yetkilisi Raffensperger'i arayarak
'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kayıtlarının yankısı sürerken yeni bir olay daha patlak verdi. İşte Trump ve stajyerler arasında yaşananlar. Giriş Tarihi: 05.01.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 11:47
ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia'da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan eyalet sekreteri Brad Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kaydı, kelimenin tam anlamıyla gündeme bomba gibi düştü.
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Cumartesi günü yapıldığı belirtilen telefon görüşmesinin kaydı Washington Post gazetesi tarafından ortaya çıkarıldı. Gazete 1 saatlik telefon konuşmasından bölümler yayınladı.
Trump kayıtta, eyaletin Cumhuriyetçi sekreterine "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum" diyor. Gazete, Trump'a karşılık olarak Raffensperger'in eyaletteki seçim sonuçlarının doğru olduğunu söylediğini belirtiyor.
1 saatlik kayıtta Trump'ın eyalet sekreterini ikna etmeye ve üzerinde baskı kurmaya çalıştığı duyuluyor. Eyalette kazandıklarını iddia eden Trump, Raffensperger'e "Sadece yeniden hesapladığınızı söyleyin, bunda yanlış bir şey yok" diyor.
Raffensperger'se "Sayın Başkan, buradaki zorluk elinizdeki verilerin yanlış olması" diye cevap veriyor. Washington Post, Trump'ın bu ikna çabalarının ardından Raffensperger'i 'yasal işlemle' tehdit ettiğini de belirtiyor.