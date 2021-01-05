Donald Trump ve stajyerler arasında neler yaşandı? Dünya basını bunu konuşuyor

Trump'ın stajyerlerle olan bağlantısı dünya basınını salladı. ABD'deki seçimlerde Biden'a kaybeden Trump'ın ortaya çıkan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşmüştü. Trump'ın Georgia eyaletindeki en üst düzey seçim yetkilisi Raffensperger'i arayarak 'sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını' istediği ses kayıtlarının yankısı sürerken yeni bir olay daha patlak verdi. İşte Trump ve stajyerler arasında yaşananlar.