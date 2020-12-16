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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Dalgıç hayatının şokunu yaşadı! Şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki Dalgıç hayatının şokunu yaşadı! Şelalenin dibinde öyle bir şey buldu ki
ABD'de yaşayan bir dalgıç YouTube kanalında yaşadığı maceraları takipçilerine sunuyor. Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yapan dalgıç pek çok kıymetli eşya buldu. Şelalenin dibine dalış yapan dalgıç bulduğu bir eşya karşısında gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 11:54
ABD'de yaşayan bir dalgıç, Arizona'da bulunan bir şelaleye dalış yaptı. Şelalenin dibine girdikçe kıymetli pek çok eşya buldu. Ancak bulduğu bir şey vardı ki dalgıç şaşkına döndü!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Olayın kahramanı... Man River YouTube kanalında yaşadığı maceraları anlatıyor her gün.