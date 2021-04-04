Çinliler bunu da yaptı! Görenler şaşkına döndü

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'den gelen görüntüler görenleri şaşırttı. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte yeni ürünler ortaya çıkaran Çinliler yaptıkları icatlarla sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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