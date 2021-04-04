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04 Nisan 2021, Pazar
ANA SAYFA Çinliler bunu da yaptı! Görenler şaşkına döndü Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış yeri olan Çin'den gelen görüntüler görenleri şaşırttı. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte yeni ürünler ortaya çıkaran Çinliler yaptıkları icatlarla sosyal medyayı salladı. Giriş Tarihi: 04.04.2021 10:59 GALERİ DEVAM EDİYOR