Çin'den kuruluşunun 70’inci yıl dönümünde gövde gösterisi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde ülkenin nükleer ve hipersonik füzeleri sergilendi. Çok sayıda askeri aracın sergilendiği törende nükleer ve hipersonik füzeler yer aldı. Törene eski Devlet Başkanlarından Ciang Zımin ve Hu Cintao da katıldı. Çin milli marşının okunmasının ardından Devlet Başkanı Şi Cinping konuşma yaptı.