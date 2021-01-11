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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Tüm dünyada korona ile mücadele sürerken, normal hayata dönen Çin'de son altı ayın en kritik koronavirüs alarmı verildi. Başkent Pekin'e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı. Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:35
Kuzeydoğu Çin'in Heilongjiang Eyaletindeki ise 440.000 kişilik bir ilçe olan Wangkui, 20 asemptomatik vaka bildirmesinin ardından tam karantina altına alındı.
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Geçen haftadan bu yana Çin, Pekin'in güneyinde bulunan iki şehri sıkı karantina altında tutuyor. Şehirlerin karayolu bağlantıları kesildi ve yeniden artan vakaları kontrol altına alabilmek için milyonlarca vatandaşının ülkeyi terk etmesini yasakladı.
Kısıtlamalar ilk olarak Hebei eyaletine bağlı birkaç milyon nüfuslu Shijiazhuang'da ortaya çıkmıştı ancak daha sonra eyalete bağlı çevresi 11 milyon nüfuslu bölgenin büyük bir kısmı karantina altına alınmak zorunda kaldı. 7 milyonluk nüfusa sahip komşu Xingtai kentinde de bazı vakalar tespit edildi.
Bölge genelinde koronavirüs taraması devam ederken, vatandaşların test sonuçlarını alana kadar evlerini terk etmeleri yasaklandı.
Bölgede önlemler ciddi oranda artırıldı, kuryelerden paketlerini teslim etmeden önce köylerin girişine yerleştirilmiş dezenfekte noktalarını kullanmaları istendi.