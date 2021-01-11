Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Tüm dünyada korona ile mücadele sürerken, normal hayata dönen Çin'de son altı ayın en kritik koronavirüs alarmı verildi. Başkent Pekin'e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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