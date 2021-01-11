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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını her geçen gün can almaya devam ediyor. Tüm dünyada korona ile mücadele sürerken, normal hayata dönen Çin'de son altı ayın en kritik koronavirüs alarmı verildi. Başkent Pekin'e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 15:35
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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Kuzeydoğu Çin'in Heilongjiang Eyaletindeki ise 440.000 kişilik bir ilçe olan Wangkui, 20 asemptomatik vaka bildirmesinin ardından tam karantina altına alındı.

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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Geçen haftadan bu yana Çin, Pekin'in güneyinde bulunan iki şehri sıkı karantina altında tutuyor. Şehirlerin karayolu bağlantıları kesildi ve yeniden artan vakaları kontrol altına alabilmek için milyonlarca vatandaşının ülkeyi terk etmesini yasakladı.

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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Kısıtlamalar ilk olarak Hebei eyaletine bağlı birkaç milyon nüfuslu Shijiazhuang'da ortaya çıkmıştı ancak daha sonra eyalete bağlı çevresi 11 milyon nüfuslu bölgenin büyük bir kısmı karantina altına alınmak zorunda kaldı. 7 milyonluk nüfusa sahip komşu Xingtai kentinde de bazı vakalar tespit edildi.

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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Bölge genelinde koronavirüs taraması devam ederken, vatandaşların test sonuçlarını alana kadar evlerini terk etmeleri yasaklandı.

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Çin'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi! Bir bölge karantinaya alındı

Bölgede önlemler ciddi oranda artırıldı, kuryelerden paketlerini teslim etmeden önce köylerin girişine yerleştirilmiş dezenfekte noktalarını kullanmaları istendi.