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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Son dakika haberine göre; Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı. Son günlerde Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca son dakika gelen habere göre ülkede ilk kez yetkililer sağlık personeli ile ilgili açıklama yaparak, dünyayı sarsan bu salgında 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 08:16
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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Son dakika haberi: Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı.

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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelindeki Kovid-19 salgını nedeniyle son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli vaka sayısının 8 bin 689'a gerilediğini, virüslü hastalarla temas edildiği gerekçesiyle müşahede alınanların sayısının 169 bin 39'a düştüğünü belirtti.

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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Ülkede müşahede ve virüs taşıma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı belli hızla azalırken, salgından dolayı ölü sayısı biri Hong Kong'da olmak üzere 1524'e çıktı.

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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Bu arada, virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 8 bin 969'unun durumu ağır olmak üzere 66 bin 492'ye yükseldi. Ülke genelinde vakadan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı da 8 bin 96'ya ulaştı.

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Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Ayrıca virüs bulaşan kişilerin Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 56'ya çıktığı bilgisi paylaşılırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde bu sayı 10 olarak belirtildi.