Çin bunu ilk kez açıkladı! Ölümler durdurulamıyor...

Son dakika haberine göre; Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısı 1524'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı da 66 bin 492'ye çıktı. Son günlerde Kovid-19 nedeniyle ölüm oranlarının zirveye çıktığı ülkede salgından dolayı son 24 saatte 143 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca son dakika gelen habere göre ülkede ilk kez yetkililer sağlık personeli ile ilgili açıklama yaparak, dünyayı sarsan bu salgında 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.02.2020 08:12 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 08:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





