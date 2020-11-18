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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi... Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi... Son dakika haberine göre; Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi , ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi. Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:28
Sri Lanka'da balıkların insanlara koronavirüs (Kovid-19) bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.
CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıklaırn nsanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi.
Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.
"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ" Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim.