Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

Son dakika haberine göre; Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi , ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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