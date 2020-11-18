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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

Son dakika haberine göre; Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi , ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 14:28
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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

Sri Lanka'da balıkların insanlara koronavirüs (Kovid-19) bulaştırmadığını ikna etmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

Sri Lanka'da eski Balıkçılık Bakanı ve milletvekili Dilip Wedaarachchi, başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısında balık tüketimindeki düşüşü, balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmasına bağladı.

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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

CANLI YAYINDA ÇİĞ BALIK YEDİ
İddialara tepki gösteren Wedaarachchi, balıklaırn nsanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için canlı yayında çiğ balık yedi.

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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

Ülkede, koronavirüs salgınının ardından Merkez Balık Pazarı kapanmak zorunda kaldığı için on binlerce ton balığın satılamadığı belirtildi.

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Canlı yayında çiğ çiğ yedi! 'Koronavirüs bulaştırmaz' dedi...

"KORKMAYIN KORONAVİRÜSTEN ENFEKTE OLMAYACAKSINIZ"
Basın toplantısında çiğ balık yiyen, Wedaarachchi "Bu balığı size göstermek için getirdim.