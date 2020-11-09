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09 Kasım 2020, Pazartesi
Haberler Galeri Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...
Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...
Çin'de elektrikli scooter ile giden bir kişi, kaldırımda yürüyen karı-kocaya çarptı. Çarpmanın ardından çift arasında tartışma çıktı. Kendini kaybeden adam karısını yol ortasında döverek öldürdü.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:31