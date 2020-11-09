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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Çin'de elektrikli scooter ile giden bir kişi, kaldırımda yürüyen karı-kocaya çarptı. Çarpmanın ardından çift arasında tartışma çıktı. Kendini kaybeden adam karısını yol ortasında döverek öldürdü.

Giriş Tarihi: 09.11.2020 14:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 14:31
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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Çin'in Shuozhou şehrinde yaşanan olayda vicdansız koca yere yatırdığı karısını tekme ve yumruklar ile dövmeye başladı. Çevrede toplanan insanlar adama müdahale etmek yerine korkunç olaya seyirci kaldı.

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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Sinirlerine hakim olamayan adam kavganın meydana geldiği bir iş yerinin önünde bulunan tahta sandalyeyi alıp karısının kafasına defalarca vurdu.

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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Öfkeli koca bununla da yetinmedi ve daha sonra kaldırım taşını söküp karısına vurarak öldürdü.

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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Olay anına ait fotoğrafların sosyal medya üzerinden paylaşılmasından sonra olaya müdahale etmek yerine izleyen insanlara büyük tepki gösterildi.

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Cadde ortasında karısını döverek öldürdü! Kan donduran olay...

Cadde ortasında meydana gelen olayda talihsiz kadın polis ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan kocanın sorgusu ise devam ediyor.