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Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

Baba Vanga, gerçek adıyla Vangeliya Pandeva Gushterova, mistik yetenekleriyle tanınan Kör Bulgar medyum, geleceği görme kabiliyetiyle dikkat çekti. 11 Eylül saldırıları ve Ukrayna'daki savaş gibi olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla ün kazanan Vanga, tıpkı Nostradamus gibi tarihe damgasını vurmuş bir figür olarak biliniyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Vanga'nın, ölümünden önce öngördüğü kehanetlerin bazıları, takipçileri tarafından halen gerçekleşmesini bekleyen konular arasında.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 10:33 Güncelleme: 24.07.2024 10:37
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Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

Çeşitli kaynaklara göre Baba Vanga, dünyanın sonunun 2025 yılında başlayacağını öngörmüştü. İnsanlığın 5079 yılına kadar tamamen yok olmayacağını iddia eden Vanga'ya göre, 2025 yılı kıyametin başlangıç tarihini işaret ediyor.

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Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

Nükleer Silahlar ve Güneş Fırtınası Tehlikesi

Bazı raporlar, Vanga'nın nükleer biyolojik silahlar ve yıkıcı bir güneş fırtınası nedeniyle 2023 yılında dünyanın sonunun geleceği konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddiaları destekleyecek resmi bir kayıt bulunmuyor. Vanga'nın kehanetleri ve bunların doğruluk oranı hakkında net bilgiler mevcut değil.

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Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

Vanga'nın Gelecek İçin Öngörüleri

Baba Vanga'nın 2025 yılı ve sonrası için bazı öngörüleri şunlardı:

2025: Avrupa'da çıkacak bir çatışma kıtanın nüfusunu yok edecek.

2028: İnsanlar Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlayacak.

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Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve deniz seviyeleri dünya çapında büyük artışlara neden olacak.

2076: Komünizm dünyadaki ülkelere yayılacak.

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Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

2130: İnsanlar uzaylılarla temas kuracak.

2170: Kuraklık dünyanın büyük bir bölümünü harap edecek.