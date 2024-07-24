Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı
Baba Vanga, gerçek adıyla Vangeliya Pandeva Gushterova, mistik yetenekleriyle tanınan Kör Bulgar medyum, geleceği görme kabiliyetiyle dikkat çekti. 11 Eylül saldırıları ve Ukrayna'daki savaş gibi olayları önceden tahmin ettiği iddialarıyla ün kazanan Vanga, tıpkı Nostradamus gibi tarihe damgasını vurmuş bir figür olarak biliniyor. 1996 yılında hayatını kaybeden Vanga'nın, ölümünden önce öngördüğü kehanetlerin bazıları, takipçileri tarafından halen gerçekleşmesini bekleyen konular arasında.