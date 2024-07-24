Baba Vanga Avrupa’yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı

Nükleer Silahlar ve Güneş Fırtınası Tehlikesi

Bazı raporlar, Vanga'nın nükleer biyolojik silahlar ve yıkıcı bir güneş fırtınası nedeniyle 2023 yılında dünyanın sonunun geleceği konusunda uyarıda bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddiaları destekleyecek resmi bir kayıt bulunmuyor. Vanga'nın kehanetleri ve bunların doğruluk oranı hakkında net bilgiler mevcut değil.