Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü! Hollanda'da yağmaya karşı beton blok Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü! Hollanda'da yağmaya karşı beton blok Geçtiğimiz yıl ABD'de objektiflere yansıyan yağmaya karşı blok önlemlerinin aynısı şimdi Hollanda'da görüntülendi.Amsterdam'da mağazalar, sokağa çıkma kısıtlamasını protesto eden göstericilerin yağmalama olaylarına karşı vitrinlerini tahta plaka ve beton bloklarla kapattı. Giriş Tarihi: 29.01.2021 12:30
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı gününe girilirken Amsterdam'daki birçok lüks mağaza, yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla önlem aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Polisin sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yağma ve şiddet olaylarının önüne geçememesi, ülkede ABD'deki benzer manzaralar ortaya çıkardı. Göstericiler camlarını kırdıkları mağazaları yağmalarken polis dükkanını korumak isteyen işletmecileri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle uyardı.
OLAYLAR NASIL BAŞLADI?
Hollanda'da hükümet, alınan tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle 20 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı.
Ülke genelinde 9 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması 23 Ocak akşamından itibaren 21.00-04.30 saatlerinde uygulanmaya başladı.
Kısıtlamaları protesto eden yüzlerce gösterici, yasağın başladığı ilk saatlerde Amsterdam'daki Müzeler Meydanı ve Eindhoven'daki 18 Eylül Meydanı'nda toplandı. Aşırı sağcı partilerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı.