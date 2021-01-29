Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü! Hollanda'da yağmaya karşı beton blok

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

Hollanda'da hükümet, alınan tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınında vaka sayısının yeterince düşmemesi sebebiyle 20 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı ve uçuş yasağının da içinde olduğu bir dizi tedbir açıkladı.