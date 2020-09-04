Avrupa'da ürküten İslamofobi raporu! Medyanın rolü gözler önüne serildi

Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu İslamofobi vakalarını ayrı bir nefret suçu olarak kabul etmemektedir. SETA Müslüman karşıtı ırkçılığın ulaştığı boyutları ortaya koymak üzere Avrupa İslamofobi Raporu'nu yayımladı. Raporda medyanın Müslüman karşıtı ırkçılığın yeniden üretilmesi ve normalleştirilmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çekildi. İşte ürküten Avrupa'daki islamofobi raporu...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 16:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL