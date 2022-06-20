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Avrupa'da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor

Dünya pandemiyi atlatırken patlak veren Rusya Ukrayna savaşı, Avrupa'nın da peş peşe krizler yaşamasına neden oldu. Gıda ve enerjide yaşanan sorunlar Almanları düşündürüyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da bakanlar, krizle mücadele konusunda kritik bir toplantı yapacak. Ülkede daha şimdiden kış için önlem paketleri açıklandı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerin başında gelen İngiltere'de ise manzara aynı. İngiliz halkı maaşlarının hayat pahalılığı karşısında eridiği için hükümeti "Gelirleri artırın" sloganıyla eleştirdi. İşte gıda ve enerji krizinin Avrupa'da yarattığı gerçek sorunlar...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:31
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Avrupa’da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor
Rusya-Ukrayna savaşın ardından Moskova'ya yönelik yaptırımlar ve küresel enflasyondaki artış nedeniyle Avrupa'nın pek çok ülkesi enerji kriziyle mücadele planları yapıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa’da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor
Rusya'nın gaz sevkiyatını azalttığı ülkelerden olan ve peş peşe tasarruf açıklamaları yapan Almanya'da enerji tartışmaları yaşanıyor.
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Avrupa’da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor
Ülkedeki elektrik, doğal gaz, su, telekomünikasyon, posta ve demiryollarından sorumlu Federal Ağ Ajansı, Rusya'nın doğal gaz sevkiyatında yaşanan kısıtlamalar ile doğal gaz fiyatlarını yükseltme stratejisi izlediğini savundu.
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Avrupa’da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor
Ajans, ülkedeki doğal gaz arzının mevcut durumuyla ilgili "ciddi" değerlendirmesinde bulundu.
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Avrupa’da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor

'BU KIŞ ZOR GEÇECEK'

"Rusya günlerdir Almanya ve Avrupa'ya daha az doğal gaz sevk ediyor" diyen Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı'na bağlı olan ajansın başkanı Klaus Müller, "Bununla bizi sarsmayı ve fiyatları yükseltmeyi planlıyorlar" açıklamasında bulundu.