Avrupa'da büyük çıkmaz! Krizle nasıl başa çıkacaklar? Gıda ve enerji sorunu kaosa dönüşüyor

Dünya pandemiyi atlatırken patlak veren Rusya Ukrayna savaşı, Avrupa'nın da peş peşe krizler yaşamasına neden oldu. Gıda ve enerjide yaşanan sorunlar Almanları düşündürüyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da bakanlar, krizle mücadele konusunda kritik bir toplantı yapacak. Ülkede daha şimdiden kış için önlem paketleri açıklandı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerin başında gelen İngiltere'de ise manzara aynı. İngiliz halkı maaşlarının hayat pahalılığı karşısında eridiği için hükümeti "Gelirleri artırın" sloganıyla eleştirdi. İşte gıda ve enerji krizinin Avrupa'da yarattığı gerçek sorunlar...

Giriş Tarihi: 20.06.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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