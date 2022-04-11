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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

28 Temmuz 2021 Antalya'da başlayan yangın Manavgat'ta birçok insanın evsiz bırakmıştı. 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Devlet harekete geçti ve yangın mağdurları için kısa sürede temeller atıldı. yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 09:03
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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

Cumhuriyetin en büyük orman yangınlarından biri olarak tarihe geçen Antalya'daki Manavgat yangını, 28 Temmuz Çarşamba 2021 günü 4 farklı noktada aynı anda başladı.

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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

Geniş bir alana yayılan yangınlar 10'uncu günde söndürülürken, 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü.

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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

Yangının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, evlerini kaybedenler için yöresel mimariye uygun, bir ya da iki katlı köy evlerinin inşaatına başladı.

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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

ÇİFTE BAYRAM

Antalya'da 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan yangın afetinden sonra Manavgat ve mahallerinde 5 Etap halinde 1035 konut, Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesinde 96 Konut, Alanya'nın Bayır Mahallesinde 108 Konut ve 2 Etap halinde 600 ahırın yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

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Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

Bir yılda bitirilmesi planlanmasına rağmen, büyük bölümü 8 ayda tamamlanan evlerin ilk hak sahipleri, anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak.