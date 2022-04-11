Antalya yangınının mağdurlarına bayram müjdesi! Devletimiz 9 ayda yeni ev yaptı

28 Temmuz 2021 Antalya'da başlayan yangın Manavgat'ta birçok insanın evsiz bırakmıştı. 60 bin hektara yakın ormanlık alan ile 2 binin üzerinde ev, işyeri ve depo zarar gördü. Devlet harekete geçti ve yangın mağdurları için kısa sürede temeller atıldı. yöre mimarisine uygun bin 239 ev ile 600 ahırın büyük bölümü, 8 ay gibi bir sürede tamamlandı. Anahtarlarını Ramazan Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan almaya hazırlanan hak sahipleri, Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaşayacağız" dedi.