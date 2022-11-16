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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

5 ay önce doğum yaparak oğlunu kucağına alan bir kadın, sosyal medyada tepki oklarının hedefi oldu. TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarda yeni doğmuş bebeğinin paylaşan kadın, anneliğin ve çocuk sahibi olmanın çok korkunç bir şey olduğunu söyledi. Kucağına aldığını minik bebeğiyle "Anne olmaktan nefret ediyorum" diyerek bebeğinin sevmediğini söylediği anları paylaşan kadının videosu sosyal medyayı ikiye ayırdı.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:12
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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

Sosyal medya bu defa, bir TikTok kullanıcısının kaydettiği ile çalkalanıyor. Avustralya'da yaşamını sürdüren bir kadın, çektiği videolarla sosyal medya fenomeni oldu. Fakat çektiği videoların konusu, annelik nefreti…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

ÇOK KONUŞULDU

Nikki Munoz isimli kadın, beş ay önce oğlunu kucağına aldı. Hamilelik sürecinde de sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Nikki, doğumdan sonra paylaştığı videolarla ise çok konuşulmaya başladı.

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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

Oğlunun üç aylık olmasıyla birlikte, çektiği videolarda anneliğin iğrenç ve korkunç bir şey olduğunu anlatmaya başlayan kadın, kullandığı ifadelerle binlerce kullanıcıdan da tepki gördü.

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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

"NEFRET EDECEĞİMİ BİLİYORDUM VE BİLİN BAKALIM NE OLDU"

Çektiği videolarda eğlenceli müzikle kullanmayı tercih eden kadın, "Annelik iğrenç bir şey ve ben anne olmaktan nefret ediyorum. Nefret edeceğimi biliyordum ve bilin bakalım ne oldu: Ediyorum!" sözleriyle mutsuzluğunu paylaşan kadın, bu sırada görüntülerde bebeğini de kullandı.

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Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

"ANNELİK BİR DOLANDIRICILIK TÜRÜ"

"Annelik bir dolandırıcılık türü. Sizi bunun güzel bir şey olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Sakın buna inanmayın!" diyen Nikki, küçük bebeği için de tepki çeken ifadeler kullandı.