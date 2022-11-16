Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’

"NEFRET EDECEĞİMİ BİLİYORDUM VE BİLİN BAKALIM NE OLDU"

Çektiği videolarda eğlenceli müzikle kullanmayı tercih eden kadın, "Annelik iğrenç bir şey ve ben anne olmaktan nefret ediyorum. Nefret edeceğimi biliyordum ve bilin bakalım ne oldu: Ediyorum!" sözleriyle mutsuzluğunu paylaşan kadın, bu sırada görüntülerde bebeğini de kullandı.