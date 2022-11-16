16 Kasım 2022, Çarşamba
Annelik kimlere kaldı! Doğum yapan kadının videosu şoke etti: ‘Anne olmaktan nefret ediyorum!’
5 ay önce doğum yaparak oğlunu kucağına alan bir kadın, sosyal medyada tepki oklarının hedefi oldu. TikTok hesabı üzerinden paylaştığı videolarda yeni doğmuş bebeğinin paylaşan kadın, anneliğin ve çocuk sahibi olmanın çok korkunç bir şey olduğunu söyledi. Kucağına aldığını minik bebeğiyle "Anne olmaktan nefret ediyorum" diyerek bebeğinin sevmediğini söylediği anları paylaşan kadının videosu sosyal medyayı ikiye ayırdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:12
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11