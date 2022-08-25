25 Ağustos 2022, Perşembe
Abdülhamid Han Yuanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu
Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra Yunanistan büyük korkuya kapıldı. Yunanistan, Türkiye'nin her adımını anbean takip ediyor. Abdülhamid Han'ın Yörükler 1 kuyusunda ilk etap görevine başlamasının ardından gözler bu kez de 2. etap bölgesine çevrildi.
Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 11:23
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