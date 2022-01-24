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ABD çalışanlarını Ukrayna'dan çekti! Bölgede endişeleri artıran gelişme | A Haber krizin merkezi Ukrayna'da
ABD Dışişleri Bakanlığı, olsa bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ukrayna'da gerilim güç geçtikçe artıyor. Peki bölgede son durum ne? Gelişmeleri günlerdir sıcak nokta takip eden A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu canlı yayında aktardı.