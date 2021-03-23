9 bin 600 ev kül oldu: Yangında 30 binden fazla insan evsiz kaldı

Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 9 bin 600 ev küle döndü, yaklaşık 30 binden fazla kişi evsiz kaldı. Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı Ukiya Kampı'nın E-8 numaralı bloğunda bugün öğleden sonra çıkan yangında binlerce kişi evsiz kaldı. Cox's Bazar ve çevredeki illerden gelen itfaiye desteğinin yanı sıra ordu mensupların da yardımıyla yangın 8 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında şiddetli esen rüzgarın yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtildi.