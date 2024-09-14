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55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: "Uyumadan 3-4 saat önce..."

Hollywood'un tanınmış isimlerinden ve eski WWE yıldızı Dave Bautista, göz kamaştıran bir dönüşüm yaşadı. Sinemadaki büyük rolünden uzaklaşarak daha fit bir beden hedefleyen Bautista, son aylarda 75 kilo verdi. Kilo verme sürecinin detaylarını ve bu süreçte uyguladığı egzersizler ile diyet stratejilerini aktaran Bautista, sağlıklı yaşam yolunda attığı adımları ve elde ettiği sonuçları paylaşarak ilham verici bir hikaye sundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:09
55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: Uyumadan 3-4 saat önce...

Hollywood'un dev ismi Dave Bautista, sinemadaki büyük adam rolünden uzaklaşıp fit bir yaşam tarzına geçiş yaptı. Son aylarda 75 kilo veren Bautista, bu süreçte uyguladığı egzersizler ve beslenme değişiklikleri hakkında bilgi verdi. Kilo verme sürecinde radikal değişiklikler yapan Bautista, kamerada daha iyi hissettiğini ve daha etkileyici göründüğünü belirtti. Ancak, kilo kaybından endişe eden bazı hayranlarının anoreksiya suçlamalarına da değindi. Bu dönüşüm, kilo vermek isteyenler için ilham verici bir örnek teşkil ediyor.

55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: Uyumadan 3-4 saat önce...

"Büyüklüğüm Beni Rahatsız Ediyordu"

Bautista, kilo verme sürecinin nedenine dair açıklamalar yaptı. "Rahatsız edici şekilde büyük olduğum için, kilo vermeye başladım." diyen Bautista, 2023 yapımı "Knock at the Cabin" filmi için kilo aldığını ve bu süreçte beslenme alışkanlıklarını hızlıca değiştirdiğini belirtti. "Belki de fazla kaçırmışım," diyerek patates kızartması ve pankeklerle kilo aldığını ifade etti.

55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: Uyumadan 3-4 saat önce...

Sürekli ve Zorlu Bir Süreç

Kilo verme sürecinin "uzun" sürdüğünü belirten Bautista, ne kadar kilo verdikçe kendini o kadar iyi hissettiğini ve kamerada daha iyi göründüğünü fark etti. "Diğer oyuncuların yanında daha iyi göründüğümü fark ettim," dedi. Ancak bazı hayranların kilo kaybından endişe ettiğini ve anoreksik olduğu yönünde yorumlar yaptığını da ekledi.

55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: Uyumadan 3-4 saat önce...

Egzersiz ve Diyet İpuçları

Bautista, kilo verme sürecinde tam olarak hangi egzersizleri yaptığını belirtmese de, "sert bir şekilde antrenman yaptığını" ve kalori kısıtlaması uyguladığını söyledi. Günlük yaklaşık 2500 kalori tükettiğini tahmin eden ünlü isim, aralıklı oruç uyguladığını ve yatmadan üç ila dört saat önce yemek yemediğini belirtti.

55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: Uyumadan 3-4 saat önce...

Beslenme Alışkanlıkları

Bautista'nın diyetine gelince, genellikle bitki bazlı beslenmeyi tercih ettiğini ve haftada birkaç kez balık tükettiğini söyledi. Gençlik dönemlerinde yüksek kalori ve protein tükettiğini belirten Bautista, 2005 yılında süt ürünlerine alerji geliştirdiğini ve bu ürünleri diyetten çıkardığını açıkladı. 2010 yılında kırmızı eti 2021'de ise tavuk etini diyetten çıkardığını belirtti.