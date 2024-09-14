14 Eylül 2024, Cumartesi
55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: "Uyumadan 3-4 saat önce..."
Hollywood'un tanınmış isimlerinden ve eski WWE yıldızı Dave Bautista, göz kamaştıran bir dönüşüm yaşadı. Sinemadaki büyük rolünden uzaklaşarak daha fit bir beden hedefleyen Bautista, son aylarda 75 kilo verdi. Kilo verme sürecinin detaylarını ve bu süreçte uyguladığı egzersizler ile diyet stratejilerini aktaran Bautista, sağlıklı yaşam yolunda attığı adımları ve elde ettiği sonuçları paylaşarak ilham verici bir hikaye sundu.
Giriş Tarihi: 14.09.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 16:09