55 yaşında 75 kiloyu çatır çatır verdi: "Uyumadan 3-4 saat önce..."

Sürekli ve Zorlu Bir Süreç

Kilo verme sürecinin "uzun" sürdüğünü belirten Bautista, ne kadar kilo verdikçe kendini o kadar iyi hissettiğini ve kamerada daha iyi göründüğünü fark etti. "Diğer oyuncuların yanında daha iyi göründüğümü fark ettim," dedi. Ancak bazı hayranların kilo kaybından endişe ettiğini ve anoreksik olduğu yönünde yorumlar yaptığını da ekledi.