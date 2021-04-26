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Haberler Galeri 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

Son dakika haberine göre; 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda gerçekleşti. Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. İşte 2021 Oscar Ödülleri'ni kazananlar listesi...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 06:48
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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu. Sinema dünyanın en prestijli ödülleri kabul edilen Oscar Ödülleri, bu yıl pek çok ödül töreni salgın nedeniyle sanal sahnede ve uzaktan bağlantı yoluyla yapılırken, yüz yüze bir etkinlik olarak düzenlendi.

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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

Pandemi dolayısıyla iki ay gecikmeli olarak yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak Los Angeles'taki iki ayrı mekanda gerçekleştirildi. Ödül töreninin geleneksel evi Dolby Tiyatrosu ve Union Garı. Resmi olarak bir sunucusu olmayan 2021 Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidinin ardından sinema dünyasının en iyileri açıklandı.

İŞTE 93. OSCAR ÖDÜLLERİ'NİN KAZANANLARI...

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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

EN İYİ FİLM

KAZANAN: Nomadland

DİĞER ADAYLAR
The Father
Judas and the Black Messiah
Mank
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of the Chicago 7

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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: Frances McDormand - Nomadland


DİĞER ADAYLAR
Carey Mulligan - Promising Young Woman
Andra Day - The United States vs. Billie Holiday
Viola Davis - Ma Rainey's Black Bottom
Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

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2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 93. Oscar Ödülleri'ni kazananlar

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Anthony Hopkins - The Father


DİĞER ADAYLAR
Riz Ahmed - Sound of Metal
Chadwick Boseman - Ma Rainey's Black Bottom
Gary Oldman - Mank
Steven Yeun - Minari