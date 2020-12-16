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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020'ye damgasını vuran suikast girişiminden sorumlu ajan bulundu! Yüzünü sadece bir kaç saniye gösterdi 2020'ye damgasını vuran suikast girişiminden sorumlu ajan bulundu! Yüzünü sadece bir kaç saniye gösterdi Alman Spiegel dergisi, medya kuruluşları Bellingcat, CNN Internatioanl ve The Insider'ın ortaklaşa yaptığı araştırma gündeme damga vurdu. CNN muhabiri Clarissa Ward ve ekibi, 2020 yılına damgasını vuran suikast girişiminden sorumlu ajanı buldu. Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 10:43
13 Ağustos günü sabah saat 9.00 civarında, Maria Pevchikh adlı 33 yaşındaki bir Rus kadın, Moskova'dan Sibirya'nın Novosibirsk şehrine uçmak için check-in yaptı. Yalnız değildi.
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Onu o sabah Domodedovo havaalanına kadar takip eden, Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin seçkin bir biriminin bir üyesiydi. Mavi-yeşil gözlü ince, kelleşmekte olan bir adam olan Oleg Tayakin, Pevchikh gidene kadar havaalanında kaldı.
Pevchikh, yolsuzlukla mücadele kampanyasını yürüttüğü Rus muhalefet lideri Alexey Navalny'nin Sibirya ziyareti öncesinde seyahat ediyordu.
Navalny ekibi, Sovyetler Birliği'nin gizli polis gücü KGB'nin halefi olan Rusya'daki FSB tarafından sürekli izleniyor. Ancak Tayakin sıradan bir ajan değil.
Toksinler ve sinir gazı konusunda uzmanlaşmış küçük bir ekibin bir parçası. O sabah, ajanları Pevchikh'den iki saat ileride, Novosibirsk'e gidiyordu.