07 Mart 2024, Perşembe
Temiz Hava ve Saf Suya Ulaşmak Artık Daha Kolay: Philips Cihazları ŞOK'ta!
ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 6-13 Mart 2024 tarihli indirim listesinde Simfer mini fırın, Phılıps pompasız su arıtma cihazı, Phılıps hava temizleme cihazı, Playstation 5 Xiaomi Readmi 12, Samsung çamaşır makinesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın merak edilen ürünleri…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:11
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