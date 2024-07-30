Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, başlattığı büyük indirim kampanyası ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan dikkat çekici indirimler, özellikle peynir ve yoğurt fiyatlarının yarıya düşmesiyle büyük ilgi topluyor. Vatandaşların temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, peynir ve yoğurt gibi günlük tüketim ürünlerinin fiyatları büyük indirimlerle yeniden belirlendi. İşte yarı yarıya düşen bu fiyatlar...

ahaber.com.tr Giriş: 30.07.2024 07:58 Güncelleme: 30.07.2024 08:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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