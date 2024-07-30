30 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Tarım Kredi'de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, başlattığı büyük indirim kampanyası ile vatandaşların yüzünü güldürüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan dikkat çekici indirimler, özellikle peynir ve yoğurt fiyatlarının yarıya düşmesiyle büyük ilgi topluyor. Vatandaşların temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, peynir ve yoğurt gibi günlük tüketim ürünlerinin fiyatları büyük indirimlerle yeniden belirlendi. İşte yarı yarıya düşen bu fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 07:58 Güncelleme: 30.07.2024 08:07
  • 1
  • 57
Tarım Kredi’de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı ürünlerle tüketicilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 27 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyası kapsamında, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip indirimler sunuluyor. İndirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında nohut, kıyma, yoğurt ve deterjan gibi mutfakların vazgeçilmezleri yer alıyor. İşte detaylı indirim listesi ve merak edilenler haberimizde...

  • 2
  • 57
Tarım Kredi’de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Ketçap - Mayonez: 34,95 TL

  • 3
  • 57
Tarım Kredi’de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Bezelye Konservesi: 23,50 TL

  • 4
  • 57
Tarım Kredi’de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

Anadolu Osmancık Pirinç 108.90 TL

  • 5
  • 57
Tarım Kredi’de indirim kataloğu baştan sona yenilendi: Yoğurt, kağıt havlu, kıyma, sucuk... Fiyatlar düştü!

TK Yeşil Mercimek 49.90 TL