28 Ağustos 2024, Çarşamba
Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimleri duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kar amacı gütmeyen indirim talimatıyla dikkat çeken marketler, sosyal medya hesaplarından geniş bir indirimli ürün listesi paylaştı. Ay sonuna özel olarak yapılan indirimler, bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel gıda ürünlerini kapsıyor. Uygulanan yeni fiyatlar sayesinde vatandaşlar, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:24