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Haberler Galeri Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirimleri duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kar amacı gütmeyen indirim talimatıyla dikkat çeken marketler, sosyal medya hesaplarından geniş bir indirimli ürün listesi paylaştı. Ay sonuna özel olarak yapılan indirimler, bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel gıda ürünlerini kapsıyor. Uygulanan yeni fiyatlar sayesinde vatandaşlar, ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:24
Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesini açıkladı. Bu tarihler arasında bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel gıda ürünlerinde geniş çaplı indirimler uygulanacak. Yeni fiyatlar sayesinde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünleri daha ekonomik bir şekilde temin edebilecek. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde geçerli olacak güncel indirimli ürünler listesi.

Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

16'lı tuvalet kağıdı 132.90 TL

Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Elit Dev tuvalet kağıdı 32.90 TL

Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Elit peçete 17.90 TL

Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Elit yüzey temizleyici çeşitleri 32.90 TL