Tarım Kredi’de ay sonu fırsat kataloğu | 16’lı tuvalet kağıdı 132 TL’ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesini açıkladı. Bu tarihler arasında bulgur, nohut, salça, sucuk, dana kıyma, tavuk, peynir ve tostluk kaşar peynir gibi temel gıda ürünlerinde geniş çaplı indirimler uygulanacak. Yeni fiyatlar sayesinde vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünleri daha ekonomik bir şekilde temin edebilecek. İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde geçerli olacak güncel indirimli ürünler listesi.