19 Temmuz 2024, Cuma
Tarım Kredi Market'te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...
Tarım Kredi Kooperatif Market'in temmuz ayına özel aktüel kataloğu yayımlandı ve indirimli ürünler raflarda yerini aldı. 26 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak fırsatlar, çeşitli kategorilerden onlarca ürünü uygun fiyatlarla sunuyor. Tarım Kredi Marketlerdeki bu fırsatlar, alışveriş yapacakları bekleyen müşterilere geniş bir seçenek sunuyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Market'in indirimli ürünler listesi...
Giriş: 19.07.2024 16:30 Güncelleme: 19.07.2024 16:30
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