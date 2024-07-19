Tarım Kredi Market’te Yetişen Alır Kampanyası! Dev indirim başladı: Sızma zeytinyağı, süzme yoğurt, yayık tereyağı, sucuk...

Tarım Kredi Kooperatif Market'in yeni aktüel ürün kataloğu geldi. 19-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olan bu katalogda, peynir çeşitlerinden sıvı yağa, şampuandan maden suyuna kadar pek çok üründe indirimli fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, atıştırmalıklar gibi popüler ürünlerde de cazip fiyatlar dikkat çekiyor. İşte, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin güncel indirimli ürünler kataloğu...