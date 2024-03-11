Tarım Kredi Market Ramazan’a özel 11-14 Mart 2024 indirim kataloğu geldi! TK Kaşar Peynir 205,00 TL TK Tost Peyniri 185,00 TL, Tereyağı 259,00 TL, Yumurta 56 TL…

Tarım Kredi Market herkesin merakla beklediği Ramazan ayına özel indirim kataloğu yayınladı. Yüzlerce üründe 11 ayın sultanına özel indirim kampanyası başlatan TK, özellik bazı gıda ürünlerinin fiyatını piyasanın altında satışa sundu. İşte 11-14 Mart 2024 tam indirim kataloğu ve fiyatları…