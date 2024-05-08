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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın uygun fiyatlı ürünleri arasında Domates Salçası, Ton Balığı, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Siyah Çay, Süzme Bal, Kaymak, Siyah Zeytin, Dana Kıyma, Dana Sucuk, Türk Kahvesi ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirim afişi…

Giriş Tarihi: 08.05.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 15:35
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Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi yayınlandı. 10 mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında TK Domates Salçası 74,90 TL, TK Ton balığı 68,90 TL, Tarsüt Tost Peyniri 145,00 TL, Tarsüt Kaşar Peynir 97,00 TL, Duranlar Beyaz Peynir 95,00 TL, Torku Süzme Peynir 59,90 TL, Sütaş Burger Peyniri 79,90 TL, TL Tava Yoğurdu 42,50 TL, TK Kaymak 47,50 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 149,00 TL, TK Süzme Bal 84,50 TL, TK Dana Kıyma 147,60 TL, TK Siyah Çay, 106,90 TL, TK Türk Kahvesi 25,90 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. İşte TK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKET 8 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU!

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Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

TK BİBER VE DOMATES SALÇASI 74,90 TL

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Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

TK TON BALIĞI 68,90 TL

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Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

TARSÜT TOST PEYNİRİ 145,00 TL

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Tarım Kredi Market 8 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

TARSÜT KAŞAR PEYNİRİ 97,00 TL