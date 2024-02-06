06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market'te şahane bir indirim fırsatı sizi bekliyor! 9 Şubat tarihine kadar geçerli olan bu muhteşem kampanya ile sofralarınıza lezzet dolu ürünleri uygun fiyatlarla taşıyabilirsiniz. Dana Kıyma sadece 115,90 TL, Piliç But ise sadece 56,90 TL! Ayrıca, enfes tadıyla bilinen Dana Macar Salam yalnızca 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez ise sadece 38,90 TL. Bunun yanı sıra, raflardaki diğer birçok ürün de kaçırılmayacak avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte TK indirim kataloğu…

Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:33
  • 1
  • 35
Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market, 3 Şubat tarihli indirim kataloğuyla tüketicilere harika fırsatlar sunuyor! 9 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, temel gıda ürünlerinde indirimlerle dolu. Dana Kıyma sadece 115,90 TL, Piliç But ise sadece 56,90 TL! Ayrıca,Dana Macar Salam 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez 38,90 TL, Beyaz Peynir 64,90 TL, Kaşar Peynir 139,90 TL, Kornişon Turşu 25,50 TL, Tukaş Ketçap 34,90 TL, Tukaş Hardal 31,90 TL, Kremalı Bisküvi ise sadece 29,90 TL. İşte TK haftanın indirimli ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 6 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK OSMANCIK PİRİNCİ 2,5 KG 110,00 TL

  • 3
  • 35
Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK KORNİŞON TURŞU 25,50 TL

  • 4
  • 35
Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK ACI BİBER TURŞUSU 31,50 TL

  • 5
  • 35
Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

TK BİBERİYE TURŞUSU 31,50 TL