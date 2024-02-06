Tarım Kredi Market 6 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Dana Kıyma 115,90 TL, Piliç But 56,90 TL, Dana Salam 13,50 TL, Çikolata 26,90 TL’ye satışta…

Tarım Kredi Market'te şahane bir indirim fırsatı sizi bekliyor! 9 Şubat tarihine kadar geçerli olan bu muhteşem kampanya ile sofralarınıza lezzet dolu ürünleri uygun fiyatlarla taşıyabilirsiniz. Dana Kıyma sadece 115,90 TL, Piliç But ise sadece 56,90 TL! Ayrıca, enfes tadıyla bilinen Dana Macar Salam yalnızca 13,50 TL, Ülker Kare Çikolata 26,90 TL, Tukaş Mayonez ise sadece 38,90 TL. Bunun yanı sıra, raflardaki diğer birçok ürün de kaçırılmayacak avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte TK indirim kataloğu…