Tarım Kredi Market 6 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor

Tarım Kredi Market 6 Mayıs indirim kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi yayınlandı. 10 mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında TK Domates Salçası 74,90 TL, TK Ton balığı 68,90 TL, Tarsüt Tost Peyniri 145,00 TL, Tarsüt Kaşar Peynir 97,00 TL, Duranlar Beyaz Peynir 95,00 TL, Torku Süzme Peynir 59,90 TL, Sütaş Burger Peyniri 79,90 TL, TL Tava Yoğurdu 42,50 TL, TK Kaymak 47,50 TL, TK Salamura Siyah Zeytin 149,00 TL, TK Süzme Bal 84,50 TL, TK Dana Kıyma 147,60 TL, TK Siyah Çay, 106,90 TL, TK Türk Kahvesi 25,90 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. İşte TK haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

TARIM KREDİ MARKET 6 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU!