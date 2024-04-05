05 Nisan 2024, Cuma
Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL
Tarım Kredi Market 5 Nisan 2024 indirim kataloğunu yayınladı. Bayrama özel başlattığı kampanya kapsamında Sütaş tereyağı 285,00 TL, Torku krem peynir 64,90 TL, Tarsüt kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, pilavlık bulgur 57,90 TL, TK türk kahvesi 25,90 TL, TK siyah çay 109,00 TL, Bingo yumuşatıcı 59,90 TL, Elit bulaşık makinesi tableti 99,90 TL'ye satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirim afişi….
Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:01
- 1
- 221
- 2
- 221
- 3
- 221
- 4
- 221
- 5
- 221