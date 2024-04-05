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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

Tarım Kredi Market 5 Nisan 2024 indirim kataloğunu yayınladı. Bayrama özel başlattığı kampanya kapsamında Sütaş tereyağı 285,00 TL, Torku krem peynir 64,90 TL, Tarsüt kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, pilavlık bulgur 57,90 TL, TK türk kahvesi 25,90 TL, TK siyah çay 109,00 TL, Bingo yumuşatıcı 59,90 TL, Elit bulaşık makinesi tableti 99,90 TL'ye satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirim afişi….

Giriş Tarihi: 05.04.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 16:01
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Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

Tarım Kredi Market Ramazan Bayramı'na özel yeni indirim kataloğunu paylaştı. 5 – 14 Nisan 2024 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında tarhana 49,90 TL, pilavlık bulgur 57,90 TL, nohut 43,00 TL, Tarsüt kaşar peynir 159,90 TL, Has tulum peyniri 144,90 TL, süzme peynir 57,90 TL, Sütaş tereyağı 285,00 TL, Torku krem peynir 64,90 TL, TK beyaz peynir 69,90 TL, Marmarabirlik siyah zeytin 99,00 TL, TK kakaolu fındık kreması 39,90 TL, TK türk kahvesi 25,90 TL, TK siyah çay 109,00 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 179,90 TL, Bingo yumuşatıcı 59,90 TL, Elit bulaşık makinesi tableti 99,90 TL'ye düşüyor. İşte TK indirim listesi ve yeni fiyatlar….

TARAIM KREDİ MARKET 5 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

TK LOKUM 500 GR 48,90 TL

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Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

TAYAŞ ORİENT MİX 75,90 TL

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Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

TK LOKUM 87,90 TL

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Tarım Kredi Market 5 Nisan indirim kataloğu yayınladı! Tereyağı 285,00 TL, kaşar peynir 159,90 TL, tarhana 49,90 TL, fındık kreması 39,90 TL

TK PİLAVLIK BULGUR 57,90 TL