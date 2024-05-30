Tarım Kredi Market 30 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…

Tarım Kredi Market 30 Mayıs indirim kataloğunda yer alan tüm indirimli ürünler ve fiyatları belli oldu. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında TK Dana Kıyma 147,60 TL, Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 23,90 TL, TK Fındık Ezmesi 94,90 TL, TK Satır Köfte 184,90 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, TK Kakaolu Fındık Kreması 72,90 TL, TK Dana Sosis 62,90 TL, Elit Peçete 18,90 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99,90 TL, TK Dana Sucuk 185,00 TL, TK Süt 20,00 TL, Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Beyaz Peynir 129,00 TL, Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirim afişi…

TARIM KREDİ MARKET 30 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU