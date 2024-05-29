29 Mayıs 2024, Çarşamba
Tarım Kredi Market 29 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da bu hafta 1KG Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, 1 KG Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Süt 20,00 TL…
Tarım Kredi Market 29 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. 7 haziran tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda TK Dana Kıyma 147,60 TL, Elit Dev Kağıt Havlu 29,90 TL, Tarsüt Tereyağı 1KG 265,00 TL, Tarsüt Tost Peyniri 175,00 TL, TK Dana Sucuk 185,00 TL, Marmarabirlik Siyah Zeytin 99,90 TL, TK Süt 20,00 TL fiyattan müşterilere sunulacak. İşte TK haftanın merak edilen indirim listesi…
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:57
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