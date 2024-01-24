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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 24 Ocak itibarıyla başlayan ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Bu kampanya kapsamında raflardaki birbirinden kaliteli ürünler özel indirimlerle tüketicilere sunuluyor. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL ve Sütaş Krema 29,90 TL gibi avantajlı fiyatlarla satışa sunulan ürünler, müşterilere ekonomik alışveriş yapma fırsatı tanıyor. İşte indirimli ürünler…

Giriş Tarihi: 24.01.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 13:42
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Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 24 Ocak itibarıyla başlayacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan yeni indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu özel kampanya kapsamında, müşterilere cazip fiyatlarla birbirinden kaliteli ürünler sunulacak. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL, TK Süzme Peynir 92 TL, Aynes Beyaz Peynir 104,90 TL, TK Erzincan Tulum Peynir 99,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL, TK Doğal Tarhana ise 39,50 TL gibi çekici fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Bu indirim kampanyası, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sunarak dikkat çekiyor. İşte TK indirim afişi….

TARIM KREDİ MARKET 24 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

ANADOLU BUĞDAY UNU 5KG 66 TL

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Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 83,90 TL

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Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TK RENDELENMİŞ DOMATES 23,90 TL

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Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

SUPERFRESH SÜT MISIR 47,90 TL