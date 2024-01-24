Tarım Kredi Market 24 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 24 Ocak itibarıyla başlayacak ve 26 Ocak 2024 tarihine kadar sürecek olan yeni indirim kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Bu özel kampanya kapsamında, müşterilere cazip fiyatlarla birbirinden kaliteli ürünler sunulacak. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL, TK Süzme Peynir 92 TL, Aynes Beyaz Peynir 104,90 TL, TK Erzincan Tulum Peynir 99,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL, TK Doğal Tarhana ise 39,50 TL gibi çekici fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulacak. Bu indirim kampanyası, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sunarak dikkat çekiyor. İşte TK indirim afişi….

TARIM KREDİ MARKET 24 OCAK İNDİRİM KATALOĞU