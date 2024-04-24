Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 24 Nisan indirim kataloğu yayınlandı! TK'da bu hafta yine Kaşar Peynir 205.00 TL, Beyaz Peynir 124.90 TL, Siyah Zeytin 139.00 TL, Dana Kıyma 159,90 TL, Siyah Çay 124.90 TL, Kağıt Havlu 29.90 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte tüm ucuz ürünlerin detaylı listesi…