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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 24 Nisan indirim kataloğu yayınlandı! TK'da bu hafta yine Kaşar Peynir 205.00 TL, Beyaz Peynir 124.90 TL, Siyah Zeytin 139.00 TL, Dana Kıyma 159,90 TL, Siyah Çay 124.90 TL, Kağıt Havlu 29.90 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte tüm ucuz ürünlerin detaylı listesi…

Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:11
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Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Tarım Kredi Market 24 Nisan indirim kataloğunda yer alan ürünlerin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 26 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Kaşar Peynir 1KG 205.00 TL, Beyaz Peynir 124.90 TL, Siyah Zeytin 139.00 TL, Dana Kıyma 159,90 TL, Siyah Çay 124.90 TL, Kağıt Havlu 29.90 TL, Makarna Çeşitleri 14.25 TL, Garnitür 18.50 TL, TK Sosis 79.90 TL, 5KG Elit Toz Deterjan 154.90 TL, Elit El Sabunu Çeşitleri 21.90 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte TK haftanın en ucuz ürünleri…

TARIM KREDİ MARKET 24 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU!

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Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Anadolu Yeşil Mercimek, Yumurtalı Erişte, Domate Salçası 99,90 TL

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Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Anadolu Nohut ve Osmancık Princi 139,90 TL

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Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Anadolu Buğday Unu, Bizim Margarin 6x250GR 119,90 TL

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Tarım Kredi Market 24 Nisan indirimlerİ başladı! Kaşar Peynir 205.00 TL, Peynir 124.90 TL, Zeytin 139.00 TL, Kıyma 159,90 TL’den satışta

Makarna Çeşitleri 14,25 TL