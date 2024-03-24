Tarım Kredi Market 24 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta

Tarım Kredi Market Ramazan ayının ikinci indirim kampanyası olan 24 Mart – 14 Nisan 2024 kataloğunu yayınladı. Yayınlanan yeni katalog ile birlikte bütün piliç 59.00 TL'ye, dana pastırma 106,90 TL'ye, beyaz peynir 129,90 TL'ye, kaşar peynir 205,00 TL'ye, tost peyniri 185,00 TL'ye, tereyağı 259,00 TL'ye, süt 22,50 TL'ye, kadayıf 34,50 TL'ye, un 76,90 TL'ye, zeytin 75,00 TL'ye, yumurta 56,90 TL'ye, pilavlık bulgur 19,50 TL'ye, Pirinç 40,50 TL'ye düşüyor. Söz konusu ürünlerin yanı sıra beraberinde onlarca üründe daha indirim devam edecek. İşte TK indirim listesi ve yeni fiyatlar…

TARIM KREDİ MARKET 24 MART 2024 İNDİRİM KATALOĞU