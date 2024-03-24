24 Mart 2024, Pazar
Tarım Kredi Market 24 Mart indirim kataloğu yayınladı! Kaşar peynir 205,00 TL’ye, tost peyniri 185,00 TL’ye, tereyağı 259,00 TL’ye, süt 22,50 TL’ye satışta
Tarım Kredi Market 24 Mart indirim kataloğu yayınlandı. Ramazan ayına özel düzenlenen kampanya kapsamında bütün piliç 59.00 TL'ye, dana pastırma 106,90 TL'ye, beyaz peynir 129,90 TL'ye, kaşar peynir 205,00 TL'ye, tost peyniri 185,00 TL'ye, tereyağı 259,00 TL'ye satışa sunulacak. İşte TK haftanın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 24.03.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:11
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